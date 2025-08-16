  • Спортс
  • Талалаев расстроен ничьей с «Локомотивом»: «Балтика» переиграла лидера и не победила. Я вообще не видел у них моментов»
Талалаев расстроен ничьей с «Локомотивом»: «Балтика» переиграла лидера и не победила. Я вообще не видел у них моментов»

Андрей Талалаев высказался о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

– Я удовлетворен, как играла моя команда, поблагодарил ребят, дал им выходной. Чтобы реализовать такие моменты [как у Оффора], нужно, чтобы выработался стереотип, он должен его [мяч] быстро принять и быстро забить. 

И когда ты тренируешь его, условно, на школьной площадке, сложно потом реализовать момент в цейтноте на неплохом поле с очень хорошей командой. Разбирать моменты мы будем на тренировке. А если говорить об игре, мне понравилось, как мы сыграли против лидера [чемпионата], команды, которая играет в самый беспощадный футбол на сегодняшний день.

У «Локомотива» были моменты сегодня? Я вообще не видел моментов просто. То, что они забили со стандарта, значит они так хорошо реализовывают, молодцы. 

Вы расстроены результатом?

– А вы бы не были расстроены? Переиграли лидера и не выиграли, – сказал главный тренер «Балтики». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
