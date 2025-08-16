Александр Мостовой: «Те, кто ничего не понимают в футболе, убирали Станковича. А сейчас «Спартак» ведет у «Зенита» 2:1. Интересно: переоденутся они или переобуются?»

Александр Мостовой отреагировал на критику в адрес Деяна Станковича.

«Спартак» принимает «Зенит » в 5-м туре Мир РПЛ . После первого тайма красно-белые ведут со счетом 2:1.

«Еще один удивительный факт: всю неделю убирали Станковича (смеется). Все те, кто ничего не понимают в футболе, убирали Станковича .

А сейчас «Спартак » к перерыву ведет 2:1. Вот интересно: переоденутся они или переобуются? Надо смотреть дальше», – сказал бывший полузащитник сборной России.