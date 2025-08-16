Александр Мостовой: «Те, кто ничего не понимают в футболе, убирали Станковича. А сейчас «Спартак» ведет у «Зенита» 2:1. Интересно: переоденутся они или переобуются?»
Александр Мостовой отреагировал на критику в адрес Деяна Станковича.
«Спартак» принимает «Зенит» в 5-м туре Мир РПЛ. После первого тайма красно-белые ведут со счетом 2:1.
«Еще один удивительный факт: всю неделю убирали Станковича (смеется). Все те, кто ничего не понимают в футболе, убирали Станковича.
А сейчас «Спартак» к перерыву ведет 2:1. Вот интересно: переоденутся они или переобуются? Надо смотреть дальше», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
