Бруну – критикам Роналду: «Молю вас, продолжайте. Мы видим лучшую версию Криштиану, когда вы его ругаете»

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш отметил реакцию на критику.

«Думаю, ему нравится работать в условиях, когда все его критикуют, так что я молю вас всех: продолжайте. Мы видим его лучшую версию, когда вы, ребята, его критикуете.

Играть с Роналду в клубе и в сборной – это мечта, ставшая явью, нечто особенное.

Сейчас главное для меня – чтобы Португалия выступила как можно лучше. В таком случае и Роналду будет счастлив, и я буду счастлив, и вся Португалия будет счастлива», – сказал Фернандеш.