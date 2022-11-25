Мостовой об интервью Роналду: «Я на его стороне. Для меня Месси выше, но Криштиану все равно величайший»

оценил интервью с критикой .

– Как относитесь к интервью Криштиану Роналду?

– Положительно, я с первого момента был на стороне Роналду. Кстати, я не читал его интервью, просто все начали звонить, спрашивать и я потом несколько вырезок посмотрел.

И я думаю – а что плохого он сказал? Сказал то, что есть. Он же никого там не оскорблял. Оскорбляли его многие потом. Ну правильно, когда величайший футболист сидит в запасе и его выпускают за две минуты до конца, это что такое?!

И мы же еще не знаем многое, что происходит внутри команды. Может, там конфликт какой-то происходит с тренером, а он 100% есть.

И тренер тоже должен уважать такого футболиста, как бы он к нему ни относился, как бы они друг друга ни посылали. Кто ты, и кто он, правильно? Рамки же тоже должны быть. Роналду – величайший футболист, который побил все рекорды наряду с Месси.

Для меня, конечно, Месси выше, но Криштиану все равно величайший. Ну как так? Я почитал эти вырезки, и многое правильно он сказал. А что здесь такого?

– Где ему стоит продолжить карьеру? Поискать топ-клуб или уехать в МЛС или в Саудовскую Аравию?

– Я уже говорил, что Роналду на те деньги, которые он заработал, уже сейчас может купить несколько клубов и содержать их, и сам играть то в одном, то в другом, то в третьем.

Зачем ему еще куда-то уезжать, чтобы что-то заработать? Если он будет продолжать, то мы с удовольствием посмотрим на него. Он в любой команде еще может.

Понятно, что там есть финансовые моменты – он может сказать, что я не буду опускаться ниже такой-то суммы. Но не все могут себе такие деньги позволить.

И все же понимают, что ему уже 37 лет. Хотя в прошлом чемпионате Англии он в эти 37, по-моему, мячей двадцать забил! Нормально? Это же как с Месси, – сказал бывший футболист «Сельты».