У Маркиньоса 2+1 в 4 матчах РПЛ – вингер «Спартака» забил «Зениту». Бразилец поучаствовал в трех из шести голов красно-белых в лиге
Маркиньос забил второй гол в сезоне Мир РПЛ.
Вингер «Спартака» сравнял счет в матче 5-го тура против «Зенита» на 18-й минуте (1:1, первый тайм).
На счету Маркиньоса 2 гола и 1 результативная передача в 4 матчах чемпионата. Бразилец поучаствовал в трех из шести голов красно-белых в этом сезоне РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
