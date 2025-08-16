У Маркиньоса 2+1 в 4 матчах РПЛ – вингер «Спартака» забил «Зениту». Бразилец поучаствовал в трех из шести голов красно-белых в лиге

Маркиньос забил второй гол в сезоне Мир РПЛ.

Вингер «Спартака » сравнял счет в матче 5-го тура против «Зенита » на 18-й минуте (1:1, первый тайм).

На счету Маркиньоса 2 гола и 1 результативная передача в 4 матчах чемпионата. Бразилец поучаствовал в трех из шести голов красно-белых в этом сезоне РПЛ .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.