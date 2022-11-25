«Хотел бы, чтобы Роналду играл в саудовской лиге. Он вдохновит молодежь». Министр спорта Саудовской Аравии о Криштиану

Министр спорта Саудовской Аравии хотел бы видеть Криштиану Роналду в местном чемпионате.

«Все возможно, я бы хотел, чтобы Роналду играл в саудовской лиге.

Это принесет пользу лиге, спортивной экосистеме Саудовской Аравии и вдохновит молодежь на будущее.

Он является примером для подражания для многих детей, у него много поклонников в Саудовской Аравии», – сказал принц Абдулазиз ибн Турки Аль-Фейсал.

Ранее Криштиану Роналду и расторгли контракт. Португальский форвард является свободным агентом.

Куда реально может пойти Роналду? Неужели «Челси»? А «Спортинг»? Или МЛС и денежная Саудовская Аравия?

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