Майк Дин: «Пенальти на Роналду – ошибка, ВАР должен был вмешаться – защитник играл в мяч. Я просто поражен»

считает, что назначать пенальти за падение не стоило.

В матче 1-го тура группового этапа сборная обыграла Гану (3:2). Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду.

«Защитник четко играет в мяч, а потом Роналду касается его спины и падает, спровоцировав контакт.

Это не вина судьи – он вынес решение на поле. ВАР, по моему мнению, должен был вмешаться и пригласить судью к монитору.

Это страшно, должен сказать. Я просто поражен. Я обычно на стороне судей, но поддержать такое я не могу. Нельзя защищать то, чему нет оправдания.

Пенальти должны были отменить. Судья должен был подойти к монитору и посмотреть. Возможно, был какой-то технический сбой, о котором мы не знаем. Я просто не понимаю, почему его не отправили к монитору. Это ошибка – 100%», – сказал бывший судья АПЛ.

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