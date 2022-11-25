«Пенальти на Роналду не было, он нырял. Но я понимаю тех, кто видит пенальти». Экс-судья Итурральде о Криштиану
Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что пенальти на Криштиану Роналду не было.
Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Гану (3:2).
Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Роналду.
«Как по мне, это не пенальти на Роналду, он ныряет. Но я понимаю тех, кто говорит, что это пенальти», – сказал бывший испанский арбитр.
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