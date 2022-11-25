считает, что пенальти на не было.

Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа сборная Португалии обыграла Гану (3:2).

Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Роналду.

«Как по мне, это не пенальти на Роналду, он ныряет. Но я понимаю тех, кто говорит, что это пенальти», – сказал бывший испанский арбитр.

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