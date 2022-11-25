Бернарду о Роналду: «Если он счастлив, мы все счастливы. Рады, что можем рассчитывать на него – дело не только в голах, но и в работе на команду»

ответил на вопрос о .

«Мы рады, что по-прежнему можем рассчитывать на Криштиану. Дело не только в голах, но и в его большой работе на команду.

То, что он делает сейчас, – его решение, а также тех, кто предложит ему контракт. Я считаю, что он все еще может играть на самом высоком уровне. Все зависит от желаний Роналду. Я не знаю, чего он хочет для своей жизни. Ему нужно поговорить с семьей и решить самому, верно?

Я поддерживаю его решение, потому что это его решение. Он моей партнер по сборной Португалии – если Роналду счастлив, мы все счастливы. Он в полном порядке», – сказал полузащитник сборной и после победы над Ганой (3:2).

Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси