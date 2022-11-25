На матчах РПЛ может заработать китайская система офсайдных линий

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Александр Алаев Футбол

Президент РПЛ рассказал, что в лиге может заработать китайская система офсайдных линий.

«Сегодня тема офсайдных линий обсуждалась на общем собрании. РФС отработали и протестировали китайскую систему. Причем она достаточно выгодная по финансам. Сейчас идет вопрос сертификации системы в ФИФА и УЕФА.

Надеемся, что ко второй части сезона система заработает. Если [у нас] будут китайские сертифицированные офсайдные линии, то будет прекрасно», – рассказал Александр Алаев.

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