На матчах РПЛ может заработать китайская система офсайдных линий

Президент РПЛ рассказал, что в лиге может заработать китайская система офсайдных линий.

«Сегодня тема офсайдных линий обсуждалась на общем собрании. РФС отработали и протестировали китайскую систему. Причем она достаточно выгодная по финансам. Сейчас идет вопрос сертификации системы в ФИФА и УЕФА.

Надеемся, что ко второй части сезона система заработает. Если [у нас] будут китайские сертифицированные офсайдные линии, то будет прекрасно», – рассказал Александр Алаев.