Алаев о крымских клубах в чемпионате России: «Риски есть. УЕФА и ФИФА понимают, что футбол в Крыму должен развиваться»

высказался о включении клубов из Крыма и Севастополя в чемпионаты России.

– С учетом интеграции крымских клубов, которая началась недавно, вариант возвращения РФС в УЕФА близится к нулю?

– Не хотел бы оценивать гипотетические риски возможных решений. Мы понимаем, что сейчас идет процесс подготовки к аттестации и лицензированию крымских клубов. Коллеги из ФНЛ занимаются этим. Решение будет принимать исполком РФС. До начала мая все должны успеть.

– Очевидно, что никакого евробудущего в таком случае не будет.

– Риски есть. Это все понимают. Пока ситуация такая: в Европе мы точно не играем, клубы ни копейки не получат – это факт.

Что будет со следующим сезоном, станет понятно, когда обновят решение УЕФА. У них дедлайн – до начала мая, когда они готовят новый сезон.

– Что говорят в неформальных беседах коллеги?

– В неформальных встречах с коллегами УЕФА и почувствовал, что они понимают: ситуация меняется, что футбол в Крыму должен развиваться.

– За восемь лет они ничего не сделали.

– Верно. Они выделяли деньги местным клубам, но не смогли их физически туда доставить. Потому что надо было делать это через Украину, а так не работало.

В какой-то момент поняли, что футбол надо развивать. Но это было тогда, сейчас диалога с людьми из и ФИФА у меня нет. А о решениях наших руководителей вы слышали, – сказал президент .