«Фламинго» интересуется .

Бразильский клуб консультируется со своими спонсорами, чтобы попытаться оформить предложение для 37-летнего португальца и пригласить его в команду на три месяца – с прицелом на клубный чемпионат мира.

, действующий обладатель Кубка Либертадорес, еще не сделал Роналду предложение, переговоры тоже пока не начались.

Но у клуба есть намерение сделать предложение. Все зависит от результатов переговоров со спонсорами.

Роналду – первый свободный агент в поиске, забивший на ЧМ. Зидан заканчивал в финале, аргентинец в 1978-м стал чемпионом