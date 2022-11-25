высказался об участии в пятом чемпионате мира.

«Участие в пяти чемпионатах мира – достижение, о котором я никогда не смел и мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного.

Гордость от того, что я представляю Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну, воплощенного в победы, посвященные нашему народу.

Давайте сделаем это! Все только начинается! 🇵🇹❤️» – написал Роналду.

Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси