Криштиану Роналду: «Даже не мечтал об участии в 5 ЧМ. Гордость игры за Португалию сравнима лишь с радостью забитых за страну голов, воплощенных в победы»
Криштиану Роналду высказался об участии в пятом чемпионате мира.
«Участие в пяти чемпионатах мира – достижение, о котором я никогда не смел и мечтать, но это еще и доказательство того, что нет ничего невозможного.
Гордость от того, что я представляю Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, забитого за мою страну, воплощенного в победы, посвященные нашему народу.
Давайте сделаем это! Все только начинается! 🇵🇹❤️» – написал Роналду.
Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси
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