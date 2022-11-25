Морган опубликовал фото Роналду и эмодзи, обозначающее величайшего в истории: «Даже Месси знает»

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Пирс Морган сделал публикацию о Криштиану Роналду.

Телеведущий опубликовал фотографию того, как Роналду празднует гол в матче сборных Португалии и Ганы (3:2) на ЧМ-2022.

Фотокорреспонденты запечатлели, как Роналду праздновал гол, а на заднем фоне находился баннер с рисунком Лионеля Месси.

«Даже Месси знает», – написал Морган и добавил к сообщению эмодзи козла, что является акронимом от выражения GOAT – величайший в истории.

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