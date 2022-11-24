Швейцария о запрете повязок One Love: «Это вызывает сожаление. Мы не могли начать матч с желтой карточкой у Джаки»

высказалась о запрете ФИФА носить повязки One Love.

Ранее ряд сборных планировал использовать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации в обществе. Позже стало известно, что ФИФА не одобрила эту акцию, а капитаны команд, надевшие эту повязку, могут начать матч с желтой карточкой. После этого сборные отказались от использования повязки One Love на чемпионате мира.

«Мы не могли реально начать матч с желтой карточкой у Гранита Джаки. Это решение вызывает сожаление», – сказал Адриан Арнольд, руководитель отдела коммуникаций Швейцарского футбольного союза.

«Мы были готовы заплатить штрафы, но мы не можем ставить наших игроков в ситуацию, когда они могут быть предупреждены или даже вынуждены покинуть поле после второй желтой карточки», – говорится в совместном заявлении сборных , Уэльса, , , Швейцарии, Нидерландов и .

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