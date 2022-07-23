Лондон работает над заявкой на проведение летней Олимпиады 2036 года

Теги Олимпиада-2036 Садик Хан Легкая атлетика

Мэр Лондона Садик Хан сообщил о работе над заявкой города на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. 

Хан заявил, что хочет показать Международному олимпийскому комитету и всему миру что крупное спортивное мероприятие может быть проведено без вреда экологии. 

«Мы работаем над планом по возвращению Олимпийских игр в Лондон.

За последние несколько дней мы столкнулась с последствиями изменения климата в связи с жарой и пожарами. 

Что нам нужно, так это убедиться, что будущие Игры будут экологичными. Мы работаем над планом, чтобы провести самую экологичную Олимпиаду», – заявил Хан. 

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