Лондон работает над заявкой на проведение летней Олимпиады 2036 года

Мэр Лондона Садик Хан сообщил о работе над заявкой города на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Хан заявил, что хочет показать Международному олимпийскому комитету и всему миру что крупное спортивное мероприятие может быть проведено без вреда экологии.

«Мы работаем над планом по возвращению Олимпийских игр в Лондон.

За последние несколько дней мы столкнулась с последствиями изменения климата в связи с жарой и пожарами.

Что нам нужно, так это убедиться, что будущие Игры будут экологичными. Мы работаем над планом, чтобы провести самую экологичную Олимпиаду», – заявил Хан.