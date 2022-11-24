Депутат Свищев об акциях на ЧМ-2022: «Неуважение к организаторам. ФИФА нужно действовать жестче»

Депутат раскритиковал политические акции во время .

«Датчане могут смело выходить из состава ФИФА, раз они так яростно об этом заявляют. Если они настолько тверды в своих убеждениях, то дело нужно доводить до конца. Это же касается и других функционеров и спортсменов, которые решили заняться шантажом.

А на месте ФИФА я бы и некоторым чиновникам вынес предупреждение, федерации нужно быть пожестче.

Министр МВД Германии заслуживает как минимум предупреждения за то, что пришла на стадион с повязкой, которую ФИФА запретила. Очевидно, что такие люди занимаются провокацией в адрес ФИФА, строя из себя жертв и выполняя политическую повестку вместо спортивной. По сути, это самое настоящее неуважение к организаторам чемпионата мира.

А самим сборным Германии и , пожалуй, лучше заняться своей игрой, пока они еще сохраняют шансы продолжить выступление на чемпионате мира», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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