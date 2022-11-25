Герман выложил фото ноги Неймара после травмы: «У Маврина обычно так выглядят»

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Основатель «Амкала» Герман Эль Класико высказался о травме Неймара.

Нападающий сборной Бразилии получил повреждение голеностопа в стартовом матче ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

Герман выложил фото ноги 30-летнего форварда и подписал его: «Нога Неймара после финального свистка... У нас так обычно у Маврина выглядят».

Хавбек «Амкала» сломал ногу в прошлом месяце. Этот сезон он заканчивал в роли и. о. главного тренера команды после отставки Юрия Бабина.

Восстановление Неймара ожидается к плей-офф чемпионата мира.

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