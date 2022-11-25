Скалони перед Мексикой: «Аргентина не должна сомневаться. Нужно делать то, что планировали перед Саудовской Аравией»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями перед игрой с Мексикой.

В матче 1-го тура группового этапа сборная Аргентины проиграла (1:2). Теперь она занимает 4-е место в группе С. Завтра команда Скалони сыграет с Мексикой.

«С эмоциональной точки зрения должна последовать незамедлительная реакция. Да, в первый день на тебя влияет этот удар, а потом нужно подняться. Этот состав способен на это.

У меня нет сомнений в том, как команда подходит к игре. Мы оцениваем ситуацию, ищем альтернативные варианты для предстоящего матча, но не для нашего стиля игры. Изменения в составе возможны. Решение по этому вопросу мы примем сегодня.

– очень хорошая команда. Как мы уже говорили, у нас очень ровная группа. У них очень четкие игровые идеи, это атакующая команда с отличным тренером.

Но у нас есть свой стиль игры, и мы не должны в нем сомневаться. Да, можно получить удар, подобный тому, что нам нанесли на днях, но нам ясно, что нужно продолжать в том же духе и делать все то, что мы планировали перед игрой с Саудовской Аравией.

Мы несем ответственность, так как за нами – вся страна, которая надеется, что у нас все сложится хорошо. Но мы абсолютно спокойны, потому что знаем, что любой игрок, который появится на поле, будет выкладываться до последней капли пота. В этом у нас никогда не будет сомнений.

Эта команда будет бороться до последней секунды, чтобы перевернуть ситуацию. Должны показать, что мы в хорошей форме», – сказал Скалони.

Матч Аргентины и Мексики состоится завтра, 26 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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