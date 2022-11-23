«Поражение от Саудовской Аравии – тяжелый удар по истории аргентинского футбола». Журналист Либерман раскритиковал сборную

Аргентинский журналист раскритиковал сборную за поражение от Саудовской Аравии (1:2).

«Мы стали свидетелями чрезвычайно тяжелого удара по истории аргентинского футбола. Одно дело – скептически относиться к шансам выиграть чемпионат мира, другое – допускать, что может проиграть , что она в итоге и сделала.

Аргентина грешит высокомерием, они недооценили матч. Если послушать тренера, то не складывается такого впечатления, нельзя сказать, что все так и было.

Я же говорю о недооценке подсознательной, на ментальном уровне. О вере в то, что противник – маленький, а ты – большой. О том, что можно победить, просто появившись на игре», – заявил Мартин Либерман.

Мартин также раскритиковал главного тренера за выбор игроков:

«Я видел, что Аргентина была физически уничтожена, это немаловажный аспект. Они проигрывали нейтральные мячи, арабы выглядели сильнее.

Паредес, Ромеро, не были готовы к игре. Я думаю, что это прихоть тренера. Понятно, что в его голове была мысль использовать травмированных игроков».

Меня беспокоит отсутствие у Аргентины оружия. Я заметил, что команда была забита, подавлена, потрясена, почти не реагировала. Это было неожиданно и обескураживающе.

Для меня проблема не в проигрыше, а в том, что эта команда не знала, что такое проигрывать. Прошло более трех лет с тех пор, как они испытывали это чувство. Это удар, который начинает вызывать сомнения и который не допускает ни малейшей ошибки.

Не было командного голоса, не было разговоров, не было криков, хороших криков: «Давай, давай!» Я видел лишь сигнал от Месси, когда счет стал 1:2, он сделал ободряющий жест», – добавил Либерман.