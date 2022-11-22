Аргентина не забила Саудовской Аравии с игры, нанеся 14 ударов. 3 гола отменили из-за офсайдов

Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2) в первом матче .

Команда Лионеля Скалони сегодня не смогла забить с игры. Автором единственного мяча аргентинцев стал форвард Лионель Месси, реализовавший пенальти на 10-й минуте.

нанесла 14 ударов в сторону ворот , 6 из них – в створ.

Три гола сборной Аргентины, забитые в первом тайме, были отменены из-за офсайдов.