Аргентина не забила Саудовской Аравии с игры, нанеся 14 ударов. 3 гола отменили из-за офсайдов

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Аргентина проиграла Саудовской Аравии (1:2) в первом матче ЧМ-2022.

Команда Лионеля Скалони сегодня не смогла забить с игры. Автором единственного мяча аргентинцев стал форвард Лионель Месси, реализовавший пенальти на 10-й минуте.

Сборная Аргентины нанесла 14 ударов в сторону ворот Саудовской Аравии, 6 из них – в створ.

Три гола сборной Аргентины, забитые в первом тайме, были отменены из-за офсайдов.

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