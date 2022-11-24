Тренер Ганы Аддо о рекордном голе Роналду: «Поздравляю. Судьи преподнесли особый подарок»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подвел итоги матча с Португалией (2:3) на .

«Очевидно, я разочарован. Португалия владела мячом, и мы знали, что в этом она хороша, но мы здорово защищались.

Потом она забила, и все изменилось. И я думаю, что судья [Исмаил Эльфат] принял неверное решение, назначив пенальти. После этого все стало сложно – это ведь команда мирового уровня. Но мы были смелыми и удачливыми, почти смогли сделать счет 3:3.

Тут мало что можно сказать. Ноль очков. Конечно, шансы на выход остаются. Мы хотим обыграть Южную Корею и чтобы Португалия обыграла Уругвай, тогда можно будет рассчитывать на второе место

Я пытался поговорить с судьей после матча, но мне сообщили, что это невозможно.

Когда кто-то забивает, я могу его только поздравить. Поздравляю [Роналду с голом на 5-м ЧМ подряд]. Судьи преподнесли особый подарок», – отметил Аддо.

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