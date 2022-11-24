У Ришарлисона дубль с Сербией, 2-й гол – боковыми ножницами. Он забил 19 мячей за Бразилию – больше всех с дебюта в 2018 году

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон сделал дубль в матче с Сербией на .

Форвард, выступающий за , на 62-й минуте удачно сыграл на добивании, а на 73-й после передачи забил в падении так называемыми боковыми ножницами.

За семь последних матчей в составе Бразилии у Ришарлисона 9 голов. Всего у него 19 мячей за национальную команду – больше всех с момента его дебюта (сентябрь 2018-го).

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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