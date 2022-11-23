Жуниньо: «Бразилия в хорошей форме, но фланги обороны – ее слабое место»
Жуниньо Пернамбукано оценил состояние сборной Бразилии перед стартом на ЧМ-2022.
«Сборная Бразилии приехала в Катар с хорошо сбалансированным составом. Надежная и опытная защита, креативный центр поля и атака с выдающимися техническими навыками. Игроки дополняют друг друга, и все это дает Тите широкий спектр возможностей.
Бразилия находится в хорошей форме. В Европе, возможно, думают, что южноамериканскую квалификацию легко пройти, но они глубоко заблуждаются. Играть с такими командами, как Аргентина, Уругвай, Чили, Колумбия, Эквадор и Венесуэла, особенно на выезде, очень непросто, поверьте. Еще и Боливия, где предстоит играть на высоте 3400 метров над уровнем моря.
Бразилия – один из фаворитов чемпионата мира, но это не значит, что у нее нет слабых мест. Лучший способ оказать давление на сборную Бразилии – это атаковать с флангов. Соперники могут сыграть по схеме с двумя нападающими, чтобы оказать давление на оборону Бразилии, широко разыгрывая мяч и делая прострелы в штрафную.
В составе есть Дани Алвес, но я не думаю, что он будет основным игроком. Вместо него должен играть Данило из «Ювентуса», однако он лучше действует в атаке, чем в обороне.
Но у Тите есть два козыря. Первый – Фабиньо. Полузащитник «Ливерпуля» – гораздо лучшее оборонительное решение, чем два уже упомянутых крайних защитника. Еще один вариант – сместить вправо Эдера Милитао. Защитник «Реала» универсален, вынослив и конкурентоспособен. Он может сыграть решающую роль.
Первая игра должна показать, может ли оборона соответствовать качеству в центре поля и атаке. Сборная оптимистична и заряжена энергией. Какую Бразилию мы увидим на этом чемпионате мира, могут решить только игроки и тренер», – написал бывший игрок сборной Бразилии в своей колонке.
Сборная Бразилии проведет свой первый матч ЧМ-2022 против Сербии в четверг. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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