Жуниньо: «Бразилия в хорошей форме, но фланги обороны – ее слабое место»

Жуниньо Пернамбукано оценил состояние сборной Бразилии перед стартом на .

« приехала в Катар с хорошо сбалансированным составом. Надежная и опытная защита, креативный центр поля и атака с выдающимися техническими навыками. Игроки дополняют друг друга, и все это дает Тите широкий спектр возможностей.

Бразилия находится в хорошей форме. В Европе, возможно, думают, что южноамериканскую квалификацию легко пройти, но они глубоко заблуждаются. Играть с такими командами, как Аргентина, Уругвай, Чили, Колумбия, Эквадор и Венесуэла, особенно на выезде, очень непросто, поверьте. Еще и Боливия, где предстоит играть на высоте 3400 метров над уровнем моря.

Бразилия – один из фаворитов чемпионата мира, но это не значит, что у нее нет слабых мест. Лучший способ оказать давление на сборную Бразилии – это атаковать с флангов. Соперники могут сыграть по схеме с двумя нападающими, чтобы оказать давление на оборону Бразилии, широко разыгрывая мяч и делая прострелы в штрафную.

В составе есть Дани Алвес, но я не думаю, что он будет основным игроком. Вместо него должен играть Данило из «Ювентуса», однако он лучше действует в атаке, чем в обороне.

Но у Тите есть два козыря. Первый – Фабиньо. Полузащитник – гораздо лучшее оборонительное решение, чем два уже упомянутых крайних защитника. Еще один вариант – сместить вправо Эдера Милитао. Защитник универсален, вынослив и конкурентоспособен. Он может сыграть решающую роль.

Первая игра должна показать, может ли оборона соответствовать качеству в центре поля и атаке. Сборная оптимистична и заряжена энергией. Какую Бразилию мы увидим на этом чемпионате мира, могут решить только игроки и тренер», – написал бывший игрок сборной Бразилии в своей колонке.

Сборная Бразилии проведет свой первый матч ЧМ-2022 против в четверг. Начало – в 22:00 по московскому времени.