Гальтье о Месси: «Величайший игрок в истории футбола. Они с Неймаром и Мбаппе нужны друг другу»

высказался о работе с Лео Месси, и .

– Как вы справляетесь с эго этих трех больших игроков? С их ревностью, завистью?

– Для меня эго – это что-то уничижительное. Я предпочитаю говорить о характере. А великих чемпионов без характера не бывает.

Что касается ревности и зависти, то здесь нет никаких проблем. Это неправда. Я каждый день вижу их на тренировках. Игроки, о которых вы говорите, постоянно проводят время вместе. Все они стремятся к успеху. И все знают, что они нуждаются друг в друге, чтобы достичь этого успеха.

Когда я общаюсь с Лео, Неймаром или Килианом, то никогда не говорю о других игроках. Если бы я это делал, то допустил бы ошибку, потому что они дополняют друг друга, но остаются разными игроками.

У нас есть Лео, которому 35 лет. Его я считаю величайшим игроком в истории футбола. У нас есть Неймар, которому 30 лет. Он построил карьеру в Бразилии, Барселоне и Париже.

А еще есть Килиан – лучший воспитанник французского футбола. Он уехал из Парижа, прошел через «Монако», а потом вернулся в Париж и остался здесь. У каждого – своя история. Они нужны друг другу.

– Сейчас вы довольны Месси. Возможно ли, что после чемпионата мира он будет играть хуже?

– Откуда нам знать? Почему я должен так думать? Тогда это значит, что он просто готовился к чемпионату мира? Я не могу так думать. Они готовились и набирали форму к старту сезона с «ПСЖ». Я считаю, что Месси будет мотивирован клубом после чемпионата мира, – сказал тренер «ПСЖ».

До паузы на ЧМ-2022 аргентинский нападающий забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 19 матчах сезона за . Его статистика доступна здесь.