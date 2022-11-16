Кристоф Гальтье: «Мбаппе не выше «ПСЖ», он на уровне Месси и Неймара. Остаться – сильное решение»

не считает, что значимее других игроков .

«Мбаппе олицетворяет проект, в этом нет сомнений. Но когда я говорю об этом, то речь не идет о том, что он выше «ПСЖ».

Килиан находится на том же уровне, что и все остальные игроки. Он имеет то же значение, что и Лео Месси, у которого была невероятная карьера, который является величайшим игроком в истории футбола. Мбаппе на том же уровне, что и .

Конечно, он любит «ПСЖ», но он внимательно изучал вариант с переходом в «Реал». Он решил остаться. Это сильное решение, за которое Мбаппе стоит уважать. Мы его уважаем», – сказал тренер «ПСЖ».