Гальтье о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Три великих игрока с разными характерами, разного возраста. Они знают, что добьются успеха, играя друг за друга»

высказался об отношениях между , и .

«Они играют вместе. Между ними установились искренние отношения. Они ищут друг друга [на поле]. Это повседневная реальность.

Это три великих игрока с разными характерами, разного возраста. Они очень хорошо знают, что добьются успеха, играя друг за друга», – сказал главный тренер .