Гальтье о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Три великих игрока с разными характерами, разного возраста. Они знают, что добьются успеха, играя друг за друга»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье высказался об отношениях между Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе

«Они играют вместе. Между ними установились искренние отношения. Они ищут друг друга [на поле]. Это повседневная реальность.

Это три великих игрока с разными характерами, разного возраста. Они очень хорошо знают, что добьются успеха, играя друг за друга», – сказал главный тренер «ПСЖ»

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