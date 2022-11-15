Гальтье о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Три великих игрока с разными характерами, разного возраста. Они знают, что добьются успеха, играя друг за друга»
Кристоф Гальтье высказался об отношениях между Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе.
«Они играют вместе. Между ними установились искренние отношения. Они ищут друг друга [на поле]. Это повседневная реальность.
Это три великих игрока с разными характерами, разного возраста. Они очень хорошо знают, что добьются успеха, играя друг за друга», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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