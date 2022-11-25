Бэйл побил рекорд по матчам за Уэльс – 110. У Гантера – 109, он в запасе на матч с Ираном

Полузащитник Гарет Бэйл побил рекорд по числу матчей за сборную .

Для футболиста игра ЧМ-2022 против Ирана стала 110-й за национальную команду.

До этого рекордсменом по числу проведенных матчей за Уэльс был , сыгравший за сборную 109 матчей. Он остался в запасе Уэльса на матч ЧМ-2022 с Ираном.

Бэйл забил за Уэльс 41 гол – больше всех в истории. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.