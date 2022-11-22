Уэльс завершил вничью все свои матчи на групповых этапах ЧМ

Сборная Уэльса сыграла вничью во всех своих матчах на групповых этапах чемпионатов мира.

Матч ЧМ-2022 против сборной США завершился со счетом 1:1. У валлийцев на 82-й минуте с пенальти отличился полузащитник Гарет Бэйл.

В групповом турнире ЧМ-1958 Уэльс трижды сыграл вничью. Матчи со сборными Венгрии и Мексики завершились со счетом 1:1, со Швецией валлийцы сыграли 0:0.

Бэйл забил 41-й мяч за Уэльс – США с пенальти. Он рекордсмен сборной по голам и матчам

Гарет Бэйл: «Через 20 лет, сидя на моем месте, кто-то скажет, что выход Уэльса на ЧМ-2022 его вдохновил играть и любить футбол. Творится история»