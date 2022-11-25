Бэйл призвал учителей школ Уэльса включить детям матч с Ираном вместо уроков: «Такой мини-урок истории»

призвал учителей школ включить детям трансляцию матча с вместо уроков.

«Матч c Ираном начнется в 10 утра по местному времени. Будь я учителем, позволил бы детям посмотреть игру в школе. Я надеюсь, что наши учителя поступят именно так. Это исторический момент для Уэльса, мы участвуем в чемпионате мира.

Мои знакомые, у которых есть дети, хотят, чтобы те посмотрели матч, но не хотят забирать их из школы. Думаю, многие учителя вместо уроков включат для школьников трансляцию, чтобы поддержать и подбодрить нас.

Это такой мини-урок истории. Надеюсь, для всех это станет отличным моментом», – сказал вингер сборной Уэльса и .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Уэльсом и Ираном. Начало – в 13:00 по московскому времени.

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