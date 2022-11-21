Бэйл повторил рекорд по матчам за Уэльс. У него и Гантера по 109 игр, Крис в запасе на матч с США

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Полузащитник Гарет Бэйл повторил рекорд по числу матчей за сборную Уэльса.

Для футболиста «Лос-Анджелеса» игра ЧМ-2022 против США стала 109-й за национальную команду. Столько же у рекордсмена Криса Гантера, начавшего матч в запасе.

Бэйл забил за Уэльс 40 голов – больше всех в истории. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

США – Уэльс. Пулишич и Бэйл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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