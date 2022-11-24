Бэйл установил симулятор игры в гольф в отеле Уэльса, но из-за болей в спине перестал играть перед матчем с Ираном

отказался от симулятора в игры гольф перед матчем с Ираном из-за болей в спине.

Как пишет RMC Sport, вингера сборной Уэльса перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против беспокоят боли в спине.

Чтобы поберечь себя перед этой игрой, Бэйл перестал использовать симулятор игры в гольф, который он установил в отеле перед турниром.

Перед ЧМ-2022 главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж заявил, что Бэйлу запретят играть в гольф на время турнира.

Напомним, в стартовой игре ЧМ-2022 Уэльс сыграл вничью с США (1:1) – Бэйл сравнял счет на 82-й минуте с пенальти.

Уэльс сыграет с Ираном завтра, 25 ноября. Матч начнется в 13:00 по московскому времени.