Бэйл забил 41-й мяч за Уэльс – США с пенальти. Он рекордсмен сборной по голам и матчам
На счету полузащитника Гарета Бэйла 41 гол за сборную Уэльса – больше всех.
Футболист «Лос-Анджелеса» реализовал пенальти на 82-й минуте матча с командой США (1:1, второй тайм) на ЧМ-2022.
Бэйл опережает Иана Раша, второго бомбардира в истории Уэльса, на 13 голов.
Также сегодня Гарет повторил рекорд по числу матчей за команду – он делит первое место с защитником Крисом Гантером. У них по 109 игр.
Подробно со статистикой выступлений вингера можно ознакомиться здесь.
США – Уэльс. 1:1 – Бэйл забил на 82-й с пенальти. Онлайн-трансляция
Комментарии