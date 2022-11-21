Бэйл забил 41-й мяч за Уэльс – США с пенальти. Он рекордсмен сборной по голам и матчам

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На счету полузащитника Гарета Бэйла 41 гол за сборную Уэльса – больше всех.

Футболист «Лос-Анджелеса» реализовал пенальти на 82-й минуте матча с командой США (1:1, второй тайм) на ЧМ-2022.

Бэйл опережает Иана Раша, второго бомбардира в истории Уэльса, на 13 голов.

Также сегодня Гарет повторил рекорд по числу матчей за команду – он делит первое место с защитником Крисом Гантером. У них по 109 игр.

Подробно со статистикой выступлений вингера можно ознакомиться здесь.

США – Уэльс. 1:1 – Бэйл забил на 82-й с пенальти. Онлайн-трансляция

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