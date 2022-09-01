Абаскаль, Семак, Карпин, Федотов, Сторожук номинированы на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в августе

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру августа в Мир .

На награду Winline лучшему тренеру августа претендуют Сергей Семак ( ), Гильермо Абаскаль ( ), Владимир Федотов (ЦСКА), Александр Сторожук ( ) и Валерий Карпин («Ростов»).

В сезоне-2022/23 в голосовании участвуют болельщики, эксперты лиги и канала «Матч Премьер».

В августе наибольшее количество очков набрали «Зенит» и «Краснодар» – по 10. «Спартак» в этом месяце набрал 9 баллов, «Ростов» – 8 – 7.

Проголосовать можно на странице РПЛ «ВКонтакте».