Хлусевич об Абаскале: «Сохранил в «Спартаке» то, что было, и приумножил. Образовался коллектив. Атмосфера – великолепная»

высказался о работе на посту главного тренера «Спартака».

«Мог ли представить, что будем вторыми перед паузой? Конечно, мог. У нас сильный коллектив, хорошие футболисты. Да и легионеры нам сразу сказали, что не собираются уезжать. Мы это знали, так что не переживали из-за новостей.

При Абаскале образовался коллектив. Атмосфера в команде великолепная. Требования, которые он выдвигает, понятны. Все знают, что делать. Доступность очень важна.

Что касается меня, то он много чему научил. От тактических моментов – деталей работы с мячом – до психологических. Тренер общается со всеми индивидуально. Это тоже важный момент.

При Ваноли тоже все было хорошо. Просто и результаты также оказывали влияние. В чемпионате весной у нас не все получалось. А Абаскаль сохранил то, что было. Так еще и приумножил», – сказал защитник .