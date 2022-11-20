Константин Генич: «Абаскаль заслужил звание лучшего тренера РПЛ игрой и результатом «Спартака»

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Константин Генич считает Гильермо Абаскаля лучшим тренером первой части сезона в Мир РПЛ

«Абаскаль. Его никто не знал. Когда его назначили в «Спартак», то было недоумение. С ним начали знакомиться, был определенный скепсис. Но сейчас «Спартак» показывает лучший футбол за несколько лет.

Второе место, высокая результативность, реинкарнация Зобнина, хотя казалось, что ему пора уходить из клуба, Промес в отличной физической форме, Джикия играет стабильно и уверенно, Литвинов открылся на разных позициях, Денисов стал основным правым защитником.

Абаскаль вернул веру болельщиков «Спартака». Если бы не бойкот, минимум 25-30 тысяч человек ходило бы на домашние матчи, потому что команда играет.

Были неудачные игры, но как «Спартак» играл в первом тайме против «Локомотива» — это песня. Абаскаль заслужил звание лучшего тренера игрой и результатом.

Отметил бы еще Личку, даже несмотря на 0:8 от «Зенита». Гончаренко триумфально вернулся и быстро вывел «Урал» на новые позиции», – заявил комментатор «Матч ТВ».

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