Константин Генич: «Абаскаль заслужил звание лучшего тренера РПЛ игрой и результатом «Спартака»
Константин Генич считает Гильермо Абаскаля лучшим тренером первой части сезона в Мир РПЛ.
«Абаскаль. Его никто не знал. Когда его назначили в «Спартак», то было недоумение. С ним начали знакомиться, был определенный скепсис. Но сейчас «Спартак» показывает лучший футбол за несколько лет.
Второе место, высокая результативность, реинкарнация Зобнина, хотя казалось, что ему пора уходить из клуба, Промес в отличной физической форме, Джикия играет стабильно и уверенно, Литвинов открылся на разных позициях, Денисов стал основным правым защитником.
Абаскаль вернул веру болельщиков «Спартака». Если бы не бойкот, минимум 25-30 тысяч человек ходило бы на домашние матчи, потому что команда играет.
Были неудачные игры, но как «Спартак» играл в первом тайме против «Локомотива» — это песня. Абаскаль заслужил звание лучшего тренера игрой и результатом.
Отметил бы еще Личку, даже несмотря на 0:8 от «Зенита». Гончаренко триумфально вернулся и быстро вывел «Урал» на новые позиции», – заявил комментатор «Матч ТВ».
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