Шавло о «Спартаке» при Абаскале: «Промес расцвел. Можем напрячь «Зенит» в борьбе за чемпионство»

высказался о 2-м месте «Спартака» по итогам осенней части Мир .

«Наверное, ожидать такого результата [после прихода Абаскаля] было сложно в какой-то степени. Но я был за то, что нельзя негативно отзываться, потому что много было негатива поначалу, если не особо значимый тренер, который до этого на высоком уровне не работал, приходит в «Спартак», тогда от аудитории начинается негатив.

В принципе, я был за, потому что нам нужно было что-то менять. Абаскаль – молодой, хотя у него такого большого опыта нет, но он на одной волне с командой, игроки об этом говорят.

У него современная методика тренировок, он старается привить индивидуальное мастерство, то есть играет в атакующий футбол, он освободил некоторых игроков от своих обязанностей, которые были до этого, и Квинси [Промес] расцвел по-другому.

Абаскаль также дает практику молодежи, заиграли на высшем уровне Литвинов и Денисов, то есть те, кто с академии, это плюс. Тем более народ полюбил его, я думаю, что на хорошем пути, сейчас второе место, есть перспективы развиваться дальше.

Не исключено, что в оставшихся играх можем напрячь в борьбе за чемпионство», – сказал экс-игрок «Спартака».