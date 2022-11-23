Абаскаль про 1:2 с «Крыльями»: «Спартак» не прошел тест на зрелость. Большой урок на будущее»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Павел Маслов Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:2).

«По этому матчу все просто: это был тест на зрелость, который мы не прошли. Преимущество надо было использовать совершенно иначе.

Ошибка при первом голе невынужденная. Маслов находился вне поля, мы прессинговали вратаря.

Это большой урок на будущее. Мы могли выполнить цель и выйти из группы с первого места, но нам это не удалось», – сказал Абаскаль.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные