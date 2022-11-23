Абаскаль про 1:2 с «Крыльями»: «Спартак» не прошел тест на зрелость. Большой урок на будущее»

Главный тренер подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:2).

«По этому матчу все просто: это был тест на зрелость, который мы не прошли. Преимущество надо было использовать совершенно иначе.

Ошибка при первом голе невынужденная. Маслов находился вне поля, мы прессинговали вратаря.

Это большой урок на будущее. Мы могли выполнить цель и выйти из группы с первого места, но нам это не удалось», – сказал Абаскаль.