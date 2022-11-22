«Куплю остров и останусь там со многими женщинами, как на фотографии Роналдиньо». Ришарлисон о том, что будет делать после завершения карьеры
Ришарлисон пошутил о планах после завершения карьеры.
– У тебя есть представление, что ты будешь делать, когда закончишь карьеру?
– Я куплю остров и останусь там со многими женщинами, как на той фотографии Роналдиньо, – сказал нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии.
Ришарлисон имеет в виду фотографию Роналдиньо, на которой он позирует в бассейне перед пятью женщинами в бикини, которые лежат у его ног. Экс-игрок «Барселоны» объяснял, что в шутку отправил это ото своему другу, но оно утекло в СМИ.
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