«Куплю остров и останусь там со многими женщинами, как на фотографии Роналдиньо». Ришарлисон о том, что будет делать после завершения карьеры

Ришарлисон пошутил о планах после завершения карьеры.

– У тебя есть представление, что ты будешь делать, когда закончишь карьеру?

– Я куплю остров и останусь там со многими женщинами, как на той фотографии , – сказал нападающий и сборной .

имеет в виду фотографию Роналдиньо, на которой он позирует в бассейне перед пятью женщинами в бикини, которые лежат у его ног. Экс-игрок «Барселоны» объяснял, что в шутку отправил это ото своему другу, но оно утекло в СМИ.