Ришарлисон жертвует 10% зарплаты на помощь больным раком в бразильском Барретусе

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказал об участии в благотворительности.

«Многие об этом не знают, но у меня есть дом в Барретусе, где находится онкологический диспансер. Там есть организация, которая обеспечивает жильем тех людей, у которых нет денег на проживание где-то в городе [во время лечения]. Она предоставляет им бесплатную еду – да все бесплатное. И 10% моей зарплаты идут на помощь этим людям.

В 2017 году один из самых важных людей в моей жизни заболел раком, и я видел, как тяжело протекала болезнь и как тяжело давалось возвращение к привычной жизни. Джована мне как вторая мать, она делала все, чтобы моя жизнь была настолько хороша, насколько возможно.

Ее лечили в больнице Hospital de Amor в Барретусе, это ведущее учреждение в данной сфере. И я решил с тех пор поддерживать Институт отца Роберто Леттиери, где занимаются обеспечением в том числе и детей, которые лечатся в этой больнице. Многие люди приезжают издалека и не всегда могут себе позволить жить где-то в городе», – сказал игрок сборной .

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