Издание Bild обвинило Неймара в высокомерии за фото в шортах сборной Бразилии с 6 звездами. Ришарлисон назвал журналиста «мудаком»

поддержал после критики от журналиста.

Нападающий и сборной выложил фотографию. в шортах, добавив на эмблему национальной команды шестую чемпионскую звезду. После этого немецкое издание Bild опубликовало материал под заголовком «Первый приступ высокомерия Неймара».

«Это они высокомерны. Мы просто мечтатели. Мы мечтаем об этой шестой звезде, и мы собираемся ее получить, нравится им это или нет.

Этот парень – мудак, раз назвал Неймара эгоистом. Я его не знаю, мне на него наплевать», – сказал форвард и бразильской команды.