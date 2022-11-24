Неймар, Винисиус, Рафинья и Пакета – в стартовом составе Бразилии на матч с Сербией
Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ-2022 против Сербии.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Главный тренер южноамериканской команды Тите определился со стартовой заявкой на матч.
Вратарь: Алиссон.
Защитники: Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро.
Полузащита и нападение: Каземиро, Лукас Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.
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