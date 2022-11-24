Неймар, Винисиус, Рафинья и Пакета – в стартовом составе Бразилии на матч с Сербией

Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на матч против .

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Главный тренер южноамериканской команды Тите определился со стартовой заявкой на матч.

Вратарь: Алиссон.

Защитники: Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро.

Полузащита и нападение: Каземиро, Лукас Пакета, , Ришарлисон, Рафинья, .