Неймар, Винисиус, Рафинья и Пакета – в стартовом составе Бразилии на матч с Сербией

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Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ-2022 против Сербии.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Главный тренер южноамериканской команды Тите определился со стартовой заявкой на матч.

Вратарь: Алиссон.

Защитники: Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро.

Полузащита и нападение: Каземиро, Лукас Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья, Винисиус Жуниор.

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