Флик о том, что шум вокруг One Love отвлек Германию: «Нет, я не ищу оправданий! Это был бы слишком дешевый ход от меня»

не считает, что шум вокруг повязки One Love отвлек сборную Германии.

Вчера сборная Германии проиграла (1:2) в стартовом матче .

– Отвлек ли команду шум вокруг One Love?

– Нет, я не ищу оправданий! Это был бы слишком дешевый ход от меня, – сказал тренер сборной Германии.

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»