Флик о том, что шум вокруг One Love отвлек Германию: «Нет, я не ищу оправданий! Это был бы слишком дешевый ход от меня»

Теги Сборная Японии по футболу Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик ЧМ-2022 Футбол

Ханс-Дитер Флик не считает, что шум вокруг повязки One Love отвлек сборную Германии.

Вчера сборная Германии проиграла Японии (1:2) в стартовом матче ЧМ-2022.

– Отвлек ли команду шум вокруг One Love?

– Нет, я не ищу оправданий! Это был бы слишком дешевый ход от меня, – сказал тренер сборной Германии.

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные