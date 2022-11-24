Флик о том, что шум вокруг One Love отвлек Германию: «Нет, я не ищу оправданий! Это был бы слишком дешевый ход от меня»
Ханс-Дитер Флик не считает, что шум вокруг повязки One Love отвлек сборную Германии.
Вчера сборная Германии проиграла Японии (1:2) в стартовом матче ЧМ-2022.
– Отвлек ли команду шум вокруг One Love?
– Нет, я не ищу оправданий! Это был бы слишком дешевый ход от меня, – сказал тренер сборной Германии.
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