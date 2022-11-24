Из «Ливерпуля» в конце сезона уйдет спортдиректор Уорд, работавший в должности с лета. Клуб шокирован

Спортивный директор «Ливерпуля» Джулиан Уорд покинет клуб летом.

Минувшим летом 41-летний менеджер сменил на посту спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса.

Спустя несколько месяцев после назначения на эту должность Уорд решил покинуть клуб. Он доработает до конца сезона, а затем освободит этот пост и возьмет паузу от футбола, сообщает журналист Фабрицио Романо.

The Guardian и Goal.com сообщают, что в шокированы и поражены этим решением Уорда. Клуб не сомневается в менеджере, поэтому считает, что он будет качественно выполнять свои обязанности до конца сезона.

Уорд присоединился к «Ливерпулю» в 2012 году, став скаутом клуба. До этого он работал скаутом по Южной Америке в «Манчестер Сити». С 2015 года Джулиан занимался в «Ливерпуле» арендами, а после успеха на этой должности получил повышение и в 2020-м стал помощником спортивного директора.

Перед уходом из «Ливерпуля» прежний спортдиректор Эдвардс хотел плавно передать свои обязанности Уорду, поэтому в прошлом сезоне он де-факто был спортивным директором клуба. Он работал над трансфером Луиса Диаса из «Порту», договорился с Мо Салахом о новом контракте, купил Дарвина Нуньеса у «Бенфики» и продал Садьо Мане в «Баварию».

«Ливерпуль» приложил значительные усилия, чтобы убедить Уорда остаться, однако на решение менеджера повлияли изменения в структуре клуба – в частности, скорая его продажа.