Орельен Тчуамени: «Я вел переговоры с «Ливерпулем», но «Реал» – крупнейший клуб мира. Нет варианта лучше, если хочешь войти в историю»
Орельен Тчуамени рассказал об интересе «Ливерпуля» и «ПСЖ».
Минувшим летом полузащитник перешел в «Реал» из «Монако» за 80+20 млн евро.
«Сначала со мной связался «Ливерпуль», мы провели переговоры. Потом пришел «Реал», и для меня все уже было ясно.
Это был «Реал», больше меня никто не интересовал. Это крупнейший клуб мира. Если вы хотите добиться чего-то великого, войти в историю спорта, то нет варианта лучше. Я ни на секунду не сомневался. Я сказал агенту: пока есть интерес от «Реала», мы делаем все, чтобы попасть туда.
Когда со мной связался «ПСЖ», я уже все решил, хоть мне и был приятен интерес со стороны этого клуба», – сказал хавбек сборной Франции в интервью Le Parisien.
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