Орельен Тчуамени: «Я вел переговоры с «Ливерпулем», но «Реал» – крупнейший клуб мира. Нет варианта лучше, если хочешь войти в историю»

рассказал об интересе и «ПСЖ».

Минувшим летом полузащитник перешел в из «Монако» за 80+20 млн евро.

«Сначала со мной связался «Ливерпуль», мы провели переговоры. Потом пришел «Реал», и для меня все уже было ясно.

Это был «Реал», больше меня никто не интересовал. Это крупнейший клуб мира. Если вы хотите добиться чего-то великого, войти в историю спорта, то нет варианта лучше. Я ни на секунду не сомневался. Я сказал агенту: пока есть интерес от «Реала», мы делаем все, чтобы попасть туда.

Когда со мной связался , я уже все решил, хоть мне и был приятен интерес со стороны этого клуба», – сказал хавбек сборной Франции в интервью Le Parisien.