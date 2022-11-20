Луи ван Гал: «Я фанат Мане. Когда я тренировал «МЮ», пытался его подписать. Сенегалу будет его не хватать»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался перед матчем с .

«Они чемпионы Африки, легко нам не будет. Да, выбыл, но и мы будем без Мемфиса Депая.

Я фанат Мане. Когда я тренировал , пытался его подписать. Сенегалу его будет не хватать, но и нам не хватает игрока с наибольшим числом голов и ассистов.

Я уже решил, кто выйдет в стартовом составе. Это было нетрудно. В 2014-м мы заняли третье место с более слабой командой, чем сейчас. Я верю, что нам по силам выиграть , – заявил ван Гал.

Мане пропустит до 4 месяцев из-за травмы. Он может не сыграть за «Баварию» с «ПСЖ» в ЛЧ