Луи ван Гал: «Я фанат Мане. Когда я тренировал «МЮ», пытался его подписать. Сенегалу будет его не хватать»
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался перед матчем с Сенегалом.
«Они чемпионы Африки, легко нам не будет. Да, Садьо Мане выбыл, но и мы будем без Мемфиса Депая.
Я фанат Мане. Когда я тренировал «Манчестер Юнайтед», пытался его подписать. Сенегалу его будет не хватать, но и нам не хватает игрока с наибольшим числом голов и ассистов.
Я уже решил, кто выйдет в стартовом составе. Это было нетрудно. В 2014-м мы заняли третье место с более слабой командой, чем сейчас. Я верю, что нам по силам выиграть ЧМ-2022», – заявил ван Гал.
Мане пропустит до 4 месяцев из-за травмы. Он может не сыграть за «Баварию» с «ПСЖ» в ЛЧ
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