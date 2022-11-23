Луис Диас о первой встрече с Месси: «Я чуть не умер, чуть не сказал: «Я люблю тебя». Моим главным кумиром был Роналдиньо, я правда умру, когда встречу его»

рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с .

– Как люди реагируют, когда видят тебя в общественном месте в ?

– Не так, как здесь. В Колумбии могут увидеть, как я обедаю с семьей, и я не буду возражать, если нас прервут и попросят сфотографироваться. В Англии поведение другое, во время еды тебя не будут прерывать, но некоторые фанаты шли за мной до моего дома.

– Ты когда-нибудь хотел вот так преследовать одного из своих кумиров?

– Преследовать – никогда. Но я хотел встретиться с некоторыми людьми, которыми я восхищаюсь, такими как Лионель Месси; я был обязан встретиться с ним, и я уже знаком с ним.

– Как прошла эта встреча?

– Я чуть не умер, я чуть не сказал ему: «Я люблю тебя» и все такое, хе-хе. По правде говоря, он всегда был моим ориентиром. Моим главным кумиром был , но, поскольку он уже ушел закончил карьеру, я так и не смог с ним встретиться. В тот день, когда я его встречу, я правда умру.

И что ж, Лео – лучший в мире. Моника, а ты за Криштиану или за Месси?

– Я? За Месси!

– Я люблю Месси. Впервые я познакомился с ним на матче за Колумбию здесь, в Барранкилье, но я не играл в стартовом составе; я только начинал карьеру в сборной. А потом я встретился с ним на Кубке Америки два года назад, и это было очень волнительно.

– Вы обменялись футболками?

– Нет. Но у меня уже есть его футболка, я попросил его об этом через другого игрока, он подписал ее для меня и все такое, он написал «с любовью к Луису».

У меня также есть футболки Криштиану и . Чего еще можно желать? И моя [футболка]. У меня есть несколько футболок, которые можно вставить в рамку, – сказал вингер «Ливерпуля».