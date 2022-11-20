Окслейд-Чемберлен уйдет из «Ливерпуля» бесплатно летом, скорее всего. Переговоров о новом контракте нет

Алекс Окслейд-Чемберлен, скорее всего, уйдет из бесплатно летом.

Как сообщает журналист , сейчас между клубом и игроком нет переговоров о продлении контракта. Как ожидается, англичанин покинет «Ливерпуль» летом 2023 года в статусе свободного агента.

В следующем году приоритетом «красных» на трансферном рынке станут полузащитники.

Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе клуба он выиграл и Лигу чемпионов.

В этом сезоне 29-летний полузащитник принял участие в четырех матчах «Ливерпуля» во всех турнирах, проведя на поле в сумме 119 минут и не отметившись результативными действиями.

Полную статистику экс-игрока «Арсенала» и «Саутгемптона» можно найти здесь.