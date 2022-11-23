Гюндоган об 1:2: «Мы слишком упростили задачу Японии. Не думаю, что когда-либо на чемпионате мира забивали более простой гол»
Илкай Гюндоган высказался о поражении сборной Германии от Японии.
Немецкая команда потерпела поражение в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:2).
«Мы слишком упростили задачу Японии. Второй гол, в частности, не должен был случиться, мы на чемпионате мира. Ману [Нойер] несколько раз спас нас. У нас были невероятные моменты в атаке, но мы не забили второй гол. С нами этого не должно случаться.
Мы не смогли начинать игру от обороны. Мы стали играть длинными пасами. Возникло ощущение, что не все хотели получить мяч. Мы слишком часто теряли мяч.
Я не думаю, что когда-либо на чемпионате мира забивали более простой гол», – сказал полузащитник сборной Германии.
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