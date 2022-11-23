Маттеус о поражении Германии от Японии: «При подготовке было слишком много драмы, более важных тем, чем футбол. Это мешает сосредоточиться, отвлекает»

высказался о поражении сборной Германии от .

Команда Ханс-Дитера Флика проиграла первый матч группового этапа со счетом 1:2.

«Если мы сыграем с Испанией, как сегодня во втором тайме, то вылетим. Команда сейчас находится под более чем экстремальным давлением. Они должны победить. Одного очка, скорее всего, будет недостаточно.

Первый тайм был хорошим, превосходным, мы доминировали – к сожалению, моменты не были реализованы. А потом команда отдала игру. Япония играла по-другому после перерыва, более агрессивно и, казалось, что превосходила Германию в плане физики. Мы не смогли найти решения.

Из-за одновременных замен Мюллера и Гюндогана, двух опытных игроков, порядок был потерян. Ритм был потерян.

Перед игрой я сказал, что при подготовке было слишком много драмы, много более важных тем, чем футбол, – как четыре года назад. Что-то подобное мешает сосредоточиться, отвлекает – и в итоге вы упускаете, может быть, 5% или 10%.

Я всегда поддерживаю , но я не понимал некоторых моментов в игре. Тренеру придется ответить на вопросы. Например, о крайних защитниках. Почему Тило Керер, который играл во всех последних матчах, не играл сегодня?

Пропущенные голы пришли с флангов. Зюле – не крайний защитник. При втором голе Раум был слишком далеко впереди, но защитники нужны для того, чтобы защищаться. Шлоттербек выглядел удивленным и был недостаточно агрессивен. Замены тоже не были удачными», – сказал бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Bild TV.